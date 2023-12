Bambin* nel volantino delle Feste di Natale al Quartiere 2, FdI insorge

Firenze, 5 dicembre 2023 – Arriva il Natale nel Quartiere 2 di Firenze con un programma ricco di attività per i bimbi. Musica, racconti, feste nelle scuole e nelle sedi comunali, presentazione di libri, accensione dell’albero, Presepe, laboratori e tante altre iniziative per i bambini. Se non che i bambini, plurale maschile di ‘genere non marcato’, come lo definisce la Crusca, che nella lingua italiana identifica il collettivo indipendentemente dal sesso biologico, seguendo forzature linguistiche politically correct, sono stati sostituiti con i bambin* nei volantini della kermesse.

E il fatto non passa inosservato sui banchi di Fratelli d’Italia a Villa Arrivabene. Così l’asterisco stamattina in Commissione Cultura è diventato una stellina ninja lanciata tra gli scranni dell’opposizione e quelli della maggioranza.

"L’Amministrazione utilizza i canali ufficiali di comunicazione come se fossero mezzi di propaganda delle loro battaglie ideologiche – tuona Simone Sollazzo, capogruppo di FdI al Quartiere 2 – Il lupo perde il pelo ma non il vizio: stamattina, durante la Commissione Cultura, mi sono subito accorto dell’ennesima deriva ideologica del Partito democratico che utilizza canali ufficiali per portare avanti le proprie battaglie”.

“Nel depliant delle attività di Natale che verranno svolte al Quartiere 2 si utilizza il termine 'bambin*’ per promuovere le attività rivolte ai più piccoli – continua Sollazzo –. Una deriva gender di cui avremmo fatto volentieri a meno. Trovo alquanto sconveniente che sia stato realizzato un volantino, patrocinato dal Comune e quindi pagato con i soldi di tutti i contribuenti, con un messaggio al suo interno divisivo e che non rappresenta le sensibilità di tutti.” "Vorrei ricordare agli esponenti del Partito democratico che quando utilizzano i canali ufficiali del Comune di Firenze rappresentano le Istituzioni e tutti i cittadini di Firenze, non solo i loro elettori – puntualizza il meloniano –. Vi è una interpretazione della Corte di Cassazione, che con pronunciamento dell’Accademia della Crusca, vieta utilizzo dell’asterisco e della schwa negli atti giuridici e negli atti relativi alla pubblica amministrazione. Il Pd non capisce che le istituzioni non sono di sua proprietà, ma appartengono a tutti. Che vergogna!”