Risultati ballottaggio Borgo San Lorenzo in diretta: segui gli aggiornamenti

Borgo San Lorenzo (Firenze), 23 giugno 2024 – Segui la diretta del ballottaggio di Borgo San Lorenzo. I cittadini scelgono il nuovo sindaco. Qui sotto, la tabella in aggiornamento con tutti i dati, che cambiano man mano che affluiscono i numeri dai seggi.

Risultati elezioni: tutti i dati

Due candidati entrambi non espressione del centrodestra si sfidano dunque per la poltrona di primo cittadino. La sfida è tra Leonardo Romagnoli (che ha circa il 40% dei voti) e l'ex assessora di centrosinistra Cristina Becchi (che ha il 39% di preferenze). Il primo è sostenuto dalla sinistra e dal Movimento Cinque Stelle. La seconda invece dalle liste ‘Partito democratico’, ‘Insieme per Borgo’, ‘Italia Viva’ e ‘A Sinistra’.