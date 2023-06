Piagge, benvenuti nella stanza del buco: "Circondati da siringhe"

Firenze, 1 giugno 2023 - Quasi non credevano ai propri occhi residenti che questa mattina uscendo di casa si sono ritrovati un letto di siringhe sotto gli occhi. Una vera e propria distesa di aghi. La segnalazione arriva anche da Fratelli d'Italia.

“Alle Piagge, in via Liguria, ha ‘aperto’ una nuova stanza del buco? Se lo chiedono i residenti della zona, che questa mattina si sono ritrovati un tappeto di siringhe usate dietro ai cassonetti” attacca il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi insieme al consigliere al Q5 Federico Ranieri. “Chiediamo più controlli da parte della polizia muncipale, anche contro l’abbandono di rifiuti. La zona è già fortemente degradata e ha urgente bisogno di interventi, non si consenta oltre a questo anche una ‘free zone’ per tossici” concludono i due esponenti di Fratelli d’Italia.