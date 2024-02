Paura a Montespertoli, scoppia un incendio in una fonderia

Montespertoli (Firenze), 9 febbraio 2024 - Momenti di paura si sono verificati nella giornata di oggi, 9 febbraio, in una fonderia a Baccanaio, frazione di Montespertoli, in provincia di Firenze. Un incendio che è divampato all’interno della fonderia artistica Nardi, nell’impianto di lavorazione. Subito sono stati allertati i soccorsi, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco ha dunque evitato che le fiamme si propagassero nella struttura e che causassero ulteriori danni.

Il rogo si è sviluppato all’interno dell’impianto di lavorazione e pare abbia interessato uno dei forni. Quella interessata dall’incendio è una fonderia di precisione specializzata nella lavorazione di metalli. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per la salute dei lavoratori, infatti non risultano feriti. Proseguono intanto le indagini per risalire alle esatte cause all’origine del rogo.