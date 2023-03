13 marzo 2013, Bergoglio diventa papa Francesco

L'elezione di Papa Francesco (foto Ansa)

Firenze, 13 marzo 2023 – Era il 13 marzo del 2013 quando, al quinto scrutinio, fu eletto Papa il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che prese il nome di Francesco. Oggi ricorre il suo decimo anniversario dell'elezione al Soglio di Pietro.



Il Papa che fa ripartire la Chiesa dalla spinta in avanti del Concilio Vaticano II, e che ne promuove la "conversione pastorale" e "missionaria", oltre che, in quest'ultimo biennio, nel segno della "sinodalità". Se un nucleo centrale si può rintracciare nei dieci anni di pontificato di Francesco, è in queste pulsioni innovative, che però trovano salda radice proprio nello spirito "conciliare". Uno spirito, tra l'altro, che nell'ottica di Francesco si rifà alla "radicalità evangelica" e all'anima della "Chiesa degli inizi", in tutti i suoi risvolti: dall'amore per il prossimo alla sobrietà, dall’amore per i poveri alla missione "evangelizzatrice" cui è chiamato ogni battezzato, in quel "sinodale" camminare insieme tra chierici e laici. Fino all'atteggiamento della "misericordia", che per Francesco costituisce il marchio di fabbrica del cristianesimo, cui ha dedicato un Giubileo straordinario.



"Sento che il Signore vuole che il Concilio si faccia strada nella Chiesa. Gli storici dicono che perché un Concilio sia applicato ci vogliono 100 anni. Siamo a metà strada", ha ripetuto più volte papa Bergoglio. E poi c’è la conversione pastorale e missionaria da lui promossa, a partire dalla sua esortazione Evangelii gaudium - e prima ancora rifacendosi alla Evangelii nuntiandi di Paolo VI - Papa Francesco ha dato organicità e compimento nella costituzione apostolica Praedicate evangelium, promulgata un anno fa dopo nove di lavori. Nella quale si fa riferimento alla Curia che deve porsi al servizio della Chiese locali, della "Chiesa in uscita" e "ospedale da campo" per le ferite dell'umanità tanto amata da Bergoglio. E in cui il primo Dicastero è quello per l'Evangelizzazione, cioè appunto per la missionarietà della Chiesa. Papa Francesco ha sottolineato nel suo pontificato l’importanza del Dicastero per la Carità, l'ex Elemosineria apostolica, con cui soccorre ogni situazione di povertà e disagio vicina e lontana, in tutte quelle "periferie", non solo "geografiche" ma anche "esistenziali", di cui ha parlato fin dalle Congregazioni generali pre-Conclave. Con un accento particolare: quel "non abbiate paura della tenerezza", che scandì fin dalla sua messa d'insediamento, il 19 marzo del 2013.



Nasce oggi



Carlo Conti nato il 13 marzo del 1961 a Firenze. È uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Tutte le trasmissioni che ha condotto, tra cui tre Festival di Sanremo, hanno riscosso un enorme successo. Cifra predominante della sua straordinaria carriera è la professionalità. Ha detto: “Paragono la televisione ai ristoranti: c’è la trattoria che ti propone il classico, c’è il ristorante che ti propone un nuovo tipo di cucina ma c’è anche quello che ti propone la cucina tradizionale rivisitata”.