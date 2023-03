Pane, Stefano Borselli del forno a legna la Torre diventa Maestro Artigiano

Stefano Borselli

Firenze, 14 marzo 2023 - Stefano Borselli del Forno a Legna la Torre diventa Maestro Artigiano per la panificazione artigianale. Sono rare le attività fiorentine che si sono fregiate di questo titolo e Stefano Borselli è l’unico ad averlo ottenuto per la panificazione. Il pane del Forno a Legna La Torre si basa sulla panificazione a lievitazione rigorosamente naturale, utilizzando esclusivamente lievito di pasta madre. Le materie prime sono tutte certificate bio ed in prevalenza provengono dal prezioso territorio toscano. I cereali utilizzati sono coltivati nel rispetto della natura e macinati a pietra. Stefano Borselli titolare del Forno a Legna La Torre, situato a Diacceto, tra le colline fiorentine, oggi famoso per la qualità del suo lavoro, festeggia 36 anni di ininterrotta attività nella produzione di prodotti da forno e pasticceria artigianale e biologica con l’importante riconoscimento di Maestro Artigiano. Il titolo prevede il possesso di una serie di requisiti e gli è stato attribuito dalla Camera di Commercio di Firenze per essersi distinto nella sua attività artigianale di panificatore, per la sua capacità di trasmettere la propria passione e perché riconosciuto depositario di un tesoro di sapere talmente prezioso per la comunità da volerne preservare l’esistenza, incoraggiandone la...