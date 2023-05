Ordigni inesplosi lungo la Firenze-Siena: chiusa l’Autopalio

Firenze, 8 maggio 2023 - Il raccordo Firenze- Siena è stato provvisoriamente chiuso in direzione Siena a Colle Val d'Elsa a causa del «rinvenimento di oggetti simili a ordigni esplosivi, individuati dal personale Anas durante l'attività ordinaria di pulizia delle piazzole e delle scarpate stradali».

Lo riferisce la stessa Anas che specifica: «Il traffico è deviato sulla viabilità locale con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle Val d'Elsa Nord e rientro a Colle Val d'Elsa Sud». Sul posto la Polizia stradale. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di ordigni bellici inesplosi per i quali sarebbe già stato attivato l'intervento degli Artificieri dell'Esercito. La chiusura del raccordo autostradale è stata disposta da Anas (Gruppo FS Italiane) in accordo con la prefettura di Siena per consentire lo svolgimento degli opportuni accertamenti e delle eventuali attività di polizia. «La carreggiata sarà riaperta al termine degli accertamenti in corso» conclude Anas.

