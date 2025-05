Oggi, 25 maggio, è la Giornata delle dimore storiche: 112 aperte gratis in Toscana

Firenze, 25 maggio 2025 - Ville, parchi, giardini e castelli oggi aprono le porte gratuitamente per la XV Giornata nazionale dell’Associazione dimore storiche italiane. Sono 37 i luoghi visitabili a Firenze e provincia. Al Palazzo dei Pittori, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, sono allestite le antologiche degli scultori Firenze Poggi e Mario Pachioli. Alle 10,30 l’inaugurazione ufficiale con Eugenio Giani e Cosimo Guccione. Tra le nuove dimore storiche che per la prima volta aprono i loro cortili e giardini ci sono la Premiata Fattoria di Muricci a Tavarnelle Val di Pesa, il Giardino d’Inverno a Villa Rondinelli (località San Domenico a Fiesole), Palazzo Bartolini Salimbeni e la Casa Museo Franco e Lidia Luciani. Gli altri luoghi aperti in città: Palazzo Antinori, Palazzo Capponi alle Rovinate, Palazzo Frescobaldi, Palazzo Leopardi Galleria Etra Studio Marcello Tommasi, Fondazione Mello, giardino di Palazzo Torrigiani, giardino di Palazzo Malenchini, giardino di San Francesco di Paola, Palazzo Niccolini, Palazzo Pucci, Palazzo Ridolfi, il Giardino e Palazzo Rosselli del Turco, il cimitero evangelico Agli Allori, e la Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli dove sarà possibile partecipare alle funzioni religiose e a visite guidate (alle 16 e alle 17) che si concluderanno con l’ascolto di arie d’opera. Alcune dimore storiche del centro storico saranno allietate da concerti di musica classica a cura della Scuola di Musica di Fiesole: Palazzo Ximènes Panciatichi (ore 11), Palazzo Ginori (ore 12), Palazzo Corsini (ore 15), Palazzo Antinori di Brindisi Aldobrandini (ore 16) e Villa Medicea Lorenese del Poggio Imperiale (ore 17). In provincia sono visitabili: Castello Sonnino a Montespertoli, Villa Il Cigliano e Castello Il Palagio a San Casciano Val di Pesa, Castello di Barberino di Mugello, parco mediceo di Pratolino, Villa di Bivigliano e Convento e Santuario di Montesenario a Vaglia, parco di Villa Corsini Le Mozzete di Scarperia e San Piero a Sieve, villa Martelli di Gricigliano in località Sieci a Pontassieve, Fondazione Montanelli Bassi a Fucecchio, Tenuta Bossi Marchesi Gondi a Pontassieve, Villa Corsi Salviati a Sesto Fiorentino e Villa di Tizzano a Bagno a Ripoli. Su oltre 500 monumenti nazionali che apriranno per l'occasione, 112 sono in Toscana: 7 ad Arezzo, 37 a Firenze, 1 a Livorno, 14 a Lucca, 21 a Massa Carrara, 1 a Pistoia, 22 a Siena e 9 nelle Terre di Pisa. Gli ingressi ad alcune dimore sono a numero limitato ed è necessaria la prenotazione. Tra i luoghi visitabili si va dal Giardino di San Francesco di Paola a Firenze a Villa Orlando a Torre del Lago (Lucca), dal Castello di Pallerone ad Aulla (Massa Carrara), da Palazzo Sergardi Biringucci a Siena a Villa Amalia a Borgo a Buggiano (Pistoia), dal Castello di Populonia (Livorno) a Villa il Cicaleto ad Arezzo e a Badia di Morrona a Terricciola.

