Firenze, Museo delle Cappelle Medicee: 38 domeniche di apertura al pubblico

Firenze, 13 aprile 2023 – La Sagrestia Nuova di Michelangelo, la Cappella dei Principi e poi la cripta dove riposano i granduchi della famiglia Medici e i loro familiari. Il Museo delle Cappelle Medicee, straordinario mausoleo e testimone della storia di Firenze, parte integrante del gruppo Musei del Bargello, è sempre più accessibile: dalla metà del mese di aprile 2023 e fino a gennaio 2024 si moltiplicano infatti le occasioni di visita, grazie a orari ampliati e aperture straordinarie e serali, organizzate in collaborazione con l’Opera Medicea Laurenziana.

Le aperture

Per permettere ai visitatori di accedervi, questo luogo straordinario sarà infatti aperto tutte le domeniche, 38 in tutto, dal 16 aprile 2023 al 7 gennaio 2024 dalle 8:15 alle 19 (ovvero 5 ore in più dell’orario consueto, fissato dalle 8:15 alle 13:50). Il 25 aprile (dalle 8:15 alle 13:50, ingresso gratuito), giorno in cui si celebra l’Anniversario della Liberazione d’Italia, il 2 giugno (dalle 8:15 alle 23), Festa della Repubblica, il 24 giugno (dalle 8:15 alle 23) in cui si celebra San Giovanni Battista, Patrono di Firenze, il 15 agosto, giorno di Ferragosto (dalle 8:15 alle 13:50 e dalle 19 alle 23) e il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre (dalle 8:15 alle 19): sono le cinque festività durante le quali il Museo sarà aperto al pubblico in via eccezionale (nel caso del 25 aprile, 15 agosto e 26 dicembre che cadono di martedì, giorno di chiusura ordinaria delle Cappelle Medicee) o prolungata (come nel caso del 2 e 24 giugno), quando sarà possibile passeggiare tra i sepolcri medicei e i capolavori michelangioleschi fino a notte inoltrata. Ma non è tutto, e in risposta al trend positivo del weekend di Pasqua - in calendario sono state aggiunte altre date: aperto straordinariamente al pubblico i martedì 23, 30 maggio e 6 giugno (dalle 13:15 alle 18.50) e 13 giugno (dalle 08:15 alle 13:50). Sabato 13 maggio e giovedì 10 agosto, giorno in cui si festeggia San Lorenzo, l’orario sarà prolungato fino alle 23 (quindi aperto al pubblico dalle 8:15 alle 23), venerdì 5 gennaio 2024 dalle 8:15 alle 22. Per gli orari ordinari consultare il sito: www.bargellomusei.beniculturali.it Maurizio Costanzo