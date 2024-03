Firenze, Mukki compie 70 anni e dona 100mila euro alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer

Firenze, 26 marzo 2024 – Mukki - Centrale del latte d'Italia, in occasione del suo 70esimo compleanno, conferma tutto il suo impegno a favore dei bambini con una donazione di 100.000 euro alla Fondazione dell'ospedale pediatrico Meyer, impegnata da sempre nel sostegno ai progetti di cura e accoglienza per i bambini e le loro famiglie in ospedale.

Quello di Mukki, spiega una nota, è un percorso nato nel 1954 dalla volontà dell'allora sindaco di Firenze Giorgio La Pira che desiderava «un bicchiere di latte fresco di qualità, ogni giorno, nelle mani di ogni bambino».

Il traguardo dei 70 anni sarà celebrato anche con una serie di importanti iniziative su tutto il territorio e con una campagna di comunicazione presente sulle confezioni del latte. La collaborazione tra Mukki e Meyer prosegue da 25 anni, ed è la più longeva a livello nazionale nel panorama delle partnership tra il mondo profit e quello non profit. La donazione di 100.000 mila euro sarà destinata all'acquisto di due ventilatori polmonari utili alla terapia intensiva neonatale dell'ospedale pediatrico.