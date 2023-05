Movida violenta a Firenze, scoppia una lite in discoteca: 23enne in ospedale

Firenze, 20 maggio 2023 - La polizia è intervenuta in una discoteca in via dei Sassetti a Firenze dove, secondo quanto ricostruito, poco dopo le 3, la sicurezza del locale avrebbe soccorso un giovane a seguito di quella che potrebbe essere stata un'aggressione o una lite passata alle vie di fatto. Quest'ultimo, un 23enne, residente nella provincia, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Maria Nuova a seguito di un colpo ricevuto in pieno volto da un 19enne, fiorentino. Ancora ignoti i motivi che avrebbero scatenato la vicenda. Secondo quanto si apprende, le lesioni del ragazzo fortunatamente non sarebbero particolarmente gravi.

