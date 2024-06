Via Gioberti perde la sua storica fioraia: il commosso addio a Carla

Firenze, 3 giugno 2024 - Lutto nel mondo del commercio fiorentino per la perdita di Carla Ugolini, storica fioraia di via Gioberti. Una vita per la sua attività dapprima affiancando il padre Dino per poi continuare a portare avanti la tradizione familiare. Il suo negozio era un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere. Chi passava davanti alla sua bottega non poteva non fermarsi per prendere un fiore, ordinare un bouquet o semplicemente fare due chiacchiere. Carla se ne è andata subito dopo aver lasciato la gestione dell'attività e a poco tempo di distanza dalla sua cagnolina.

"La morte di Claudia ci lascia senza parole, era una persona dolcissima e il suo negozio era un punto di ritrovo per tutto il nostro quartiere. Ci mancherà tantissimo" sottolinea Salvatore Calleri, residente e presidente della Fondazione Caponnetto. "Una perdita immensa" commenta Danilo Bencistà, titolare del negozio Foto Fantasy in via Gioberti.

Rossella Conte