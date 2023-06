Mille Miglia, sale l’attesa. Ecco tutte le tappe in Toscana

Firenze, 13 giugno 2023 – Definita da Enzo Ferrari “la corsa più bella del mondo“, la Mille Miglia è una competizione che, dal 1977, rivive sotto forma di gara di regolarità storica, e anche quest’anno passerà per la Toscana. Il via è oggi, 13 giugno, da Brescia, e per la terza tappa, giovedì 15 giugno, le auto storiche toccheranno Siena, la Valdelsa, proseguiranno poi verso Pistoia e attraverso il passo dell’Abetone arriveranno in Emilia. Tre gli stop nella nostra regione prima di arrivare a Parma. Dopo aver attraversato la Val d’Orcia, dove si terranno le prove cronometrate dedicate a Siena, il convoglio arriverà in Piazza del Campo dove, come di consueto, sarà allestito lo scenografico tappeto tricolore. Dopo il pranzo e le procedure di Controllo Timbro, il serpentone con 405 auto storiche ripartirà alla volta di Vinci, non prima di aver attraversato Poggibonsi, la Valdelsa e San Miniato. A Vinci, a partire dalle 14, le auto in gara arriveranno dal ponte Calamandrei e faranno un pezzetto di via Leonardo da Vinci per poi prendere via Pietramarina. Arrivate alle cosiddette “quattro madonne” svolteranno in via Amerini, dove ci sarà la prova a cronometro “Trofeo Vinci” fino al ponticino di Ripalta. Poi proseguiranno su via Calvi, via Pierino da Vinci, via Rossi per poi svoltare in via Montalbano e via Roma. Giunte in via Giovanni XXIII, le auto sosterranno per la timbratura della tabella di marcia e poi proseguiranno in via Lamporecchiana.

Per l’occasione sarà presente a Vinci la Fanfara militare della Marina Militare - Accademia di Livorno, che saluterà l’arrivo delle auto e al termine del passaggio della corsa dalle strade di Vinci terrà un concerto in piazza della Libertà. Nelle strade di Vinci saranno esposte alcune auto d’epoca. Dalla città di Leonardo, le auto della Freccia Rossa ripartiranno verso Pistoia, passando da Lamporecchio e Quarrata. L’ultimo tratto di percorso nella nostra regione prevede la ripartenza dopo il Controllo Timbro a Pistoia, in salita, verso il Passo dell’Abetone da cui le auto della 1000 Miglia arriveranno in Emilia fino a Parma dove è previsto l’arrivo in serata della terza e penultima tappa. La partecipazione a questa storica gara è limitata alle vetture prodotte prima del 1957, provenienti da tutto il mondo. Il percorso Brescia-Roma-Brescia ricalca, pur nelle sue varianti, quello della gara originale. Nata nel 1927 come gara di velocità da una idea di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi, la 1000 Miglia attraversa scenari unici del nostro Paese lungo il classico percorso da Brescia a Roma e ritorno.

Maurizio Costanzo