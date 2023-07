Mike Tyson espulso, ricordate quando staccò un orecchio sul ring?

Firenze, 9 luglio 2023 – Era il 9 luglio del 1997 quando a Mike Tyson venne sospesa la licenza di pugile per aver morsicato durante un incontro l’orecchio di Evander Holyfield. Un gesto violento, fuori da ogni regolamento, che fece il giro del mondo. "Staccai l'orecchio a Holyfield, in realtà avrei voluto ucciderlo": con queste parole l'ex campione dei pesi massimi di pugilato Mike Tyson raccontò di quel terribile episodio avvenuto durante il match che si disputò il 28 giugno 1997, sul ring di Las Vegas, in cui nella furia del combattimento, al terzo round, aggredì a morsi il rivale Evander Holyfield, staccandogli il lobo dell'orecchio sinistro, che poi sputò a terra. Tyson spiegò che era molto arrabbiato perché l’avversario lo aveva colpito con delle testate, e quindi voleva rivalersi su di lui in ogni modo.

Dopo il morso scoppiò una rissa sul ring, e ovviamente l’incontro venne sospeso. Ma non finì lì: la rissa continuò anche dopo, fra il pubblico e in strada, fra amici e sostenitori dei due pugili. Una serata proprio da dimenticare.

Qualche giorno dopo, il 9 luglio, arrivò la sentenza: il campione era stato squalificato per un anno e gli fu anche rifilata una multa da 3 milioni di dollari. Com’è finita tra i due rivali? Tyson e Holyfield anni dopo hanno fatto pace. "Mike e io abbiamo una lunga storia di competizione – ha recentemente dichiarato Evander Holyfield - ma anche di rispetto reciproco. E quella notte del 1997 ha cambiato entrambe le nostre vite”. I due ex campioni, fra i quali con il tempo la stima reciproca è via via aumentata, hanno addirittura deciso di unire le forze e di diventare soci.

In vista delle festività natalizie del 2022, hanno infatti lanciato sul mercato un particolare tipo di prodotto: gli snack (alla cannabis) 'Holy Ears' a forma di orecchio, un prodotto che fa riferimento a quanto avvenne durante quel famoso match. Tutto nasce dal fatto che, fin dal 2018, Tyson ha intrapreso l'attività di produttore di estratti di cannabis legale, e lo fa coltivandola nel suo ranch di 16 ettari in California, in un angolo di deserto. Tyson ha precisato che gli snack e le caramelle gommose a 'forma di orecchio' sono in vendita in tre gusti, ma il tutto "completamente naturale, vegano e senza glutine".