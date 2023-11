Controlli dei Nas nelle mense scolastiche della Toscana: ci sono delle irregolarità

Firenze, 14 novembre 2023 - Con l’inizio dell’anno scolastico, il comando carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna di controlli a livello nazionale finalizzata, alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione delle mense presso gli istituti scolastici.

Le attività ispettive, svolte nell’ultimo mese, hanno interessato in Italia circa mille aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno di mense scolastiche di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti superiori ed universitari, sia pubbliche che private.

Nell’ambito dell’apposita campagna, il Nas di Firenze ha svolto complessivamente 19 controlli presso mense scolastiche, rilevando delle non conformità in dieci di questi, ed in particolare. Nell’ambito del territorio del comando provinciale di Firenze, sono state rilevate 4 non conformità quali: lievi carenze strutturali, mancanza di intonaco alle pareti, macchie di umidità, accumulo di sporcizia, inadeguatezza dispositivi per lotta agli infestanti; per cui sono stati adottati provvedimenti prescrittivi ai fini della tempestiva regolarizzazione.

Nell’ambito del territorio del comando provinciale di Arezzo, sono state rilevate 2 non conformità quali: lievi carenze strutturali, mancanza di intonaco alle pareti, inadeguatezza dispositivi per lotta agli infestanti, mancato aggiornamento del manuale del piano di autocontrollo.

Nell’ambito del territorio del comando provinciale di Prato, sono state rilevate 2 non conformità: lievi carenze strutturali, mancanza di intonaco alle pareti, macchie di umidità, inadeguatezza dispositivi per lotta agli infestanti.

Nell'ambito del territorio del comando provinciale di Pistoia, sono state rilevate 2 non conformità quali: lievi carenze strutturali, mancanza di intonaco alle pareti, macchie di umidità, inadeguatezza dispositivi per lotta agli infestanti, mancato aggiornamento del manuale del piano di autocontrollo. Nell'ambito del territorio del comando provinciale di Siena, non sono state rilevate irregolarità.