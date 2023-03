Max Pezzali arriva a Firenze, tre concerti al Mandela Forum

Firenze, 30 marzo 2023 – Da ‘Hanno ucciso l'Uomo Ragno’, lo straordinario debutto che ha conquistato all'istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle iconiche ‘Sei un mito’ e ‘Nord Sud Ovest Est’. Brani che da trent’anni uniscono diverse generazioni, e che risuonano in un live che è una vera festa. Max30, l’inarrestabile tour #Hitsonly di Max Pezzali sbarca al Mandela Forum di Firenze per tre attesissimi concerti: venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile alle ore 21. Le date di venerdì e sabato sono esaurite da settimane, ma ci sono ancora posti disponibili per il concerto del 2 aprile.



Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di San Siro Canta Max, la festa riprende nei Palasport, per continuare a celebrare una carriera così straordinaria. Cantare a squarciagola, questa è la chiave di uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: dalla romantica “Come Mai” alla nostalgica e commovente “Gli Anni”, la scaletta ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.



“Lo show è un viaggio attraverso i 30 anni della mia storia artistica, raccontato con la musica delle canzoni e con le splendide immagini dei visual proiettate sugli schermi – spiega Max - La struttura rimane sostanzialmente immutata rispetto al grande evento della scorsa estate a San Siro, adattando ovviamente il palco alle dimensioni dei palazzetti. Un concerto per diverse generazioni? Per chi scrive canzoni non esiste gioia più grande. Sono come figli nati in cantina da qualche accordo su una tastiera e da qualche parola su un quaderno, e crescono fino a diventare colonna sonora della vita di tante persone che poi vengono ai concerti a cantarle insieme a me. È una sensazione inspiegabile”.



Una vera marcia trionfale il tour #Hitsonly di Max Pezzali prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Max Pezzali tornerà a Roma con la data evento Il Circo Max, al Circo Massimo sabato 2 settembre, tra le più suggestive location all’aperto in Italia e nel mondo. Radio Italia è radio ufficiale del tour. Frecciarossa è partner ufficiale del tour. I biglietti (da 46 a 74,75 euro) sono in prevendita su www.vivoconcerti.com, www.bitconcerti.it, www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).