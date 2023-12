I primi 100 anni dell’indimenticabile Callas. La sua Norma debuttò a Firenze

Firenze, 2 dicembre 2023 - Esattamente 100 anni fa, il 2 dicembre del 1923, nasceva Maria Callas, la Divina. Non era una voce, era 'la voce'. Oggi la leggendaria soprano avrebbe compiuto un secolo, se la sua vita non si fosse spezzata a soli 53 anni.

All'anagrafe Anna Maria Cecilia Sophia Kalos, era nata a New York. In Italia dal 1947, a Firenze nel 1948 per la prima volta è stata “Norma” di Bellini, opera che canterà più di qualsiasi altra nella sua carriera.

Da allora iniziò l’ascesa irresistibile della stella della lirica. Da molti definita “diva capricciosa”, Maria Callas lasciò le scene una prima volta nel 1960, per dedicarsi all’uomo che l’aveva conquistata, Aristotele Onassis. Quando nel 1969 si ritroverà quasi a sorpresa e dopo molti dubbi sul set di ''Medea'', era al culmine della sua popolarità.

Per tutti era oramai la Divina, personaggio da rotocalco abbandonata dal compagno e grande amore Onassis, che sposò a breve Jacqueline Kennedy. A interpellarla e convincerla ad accettare la parte proposta da Pasolini fu il suo amico Renzo Rossellini, che si fece garante della qualità del suo ruolo. Pasolini la convinse col suo fascino intellettuale e la conquista col suo carattere mite, introducendola in un mondo assai diverso rispetto a quello della lirica.

Le attenzioni e la sensibilità del poeta omosessuale lei le scambiò per amore, restandone conquistata e dando luogo a una serie di equivoci e disillusioni. A Firenze, oggi, nel giorno del centenario della nascita del grande soprano, la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus rende omaggio alla Divina che per tutta la vita condivise con il Maestro una forte intesa professionale e un profondo e sincero rapporto di amicizia.

Tanta la corrispondenza privata, illuminanti le molte riflessioni sulla Callas rilasciate da Zeffirelli che negli anni ha spesso svelato gli aspetti più nascosti della complessa personalità della Divina, oltre l'ineguagliabile carriera artistica e la travagliata vita sentimentale. Il maestro Antonello D'Onofrio con il regista e sceneggiatore Daniele Costantini, ha voluto omaggiare il grande soprano con il reading musicale “Zeffirelli racconta la Callas.

La Callas racconta Maria” durante il quale saranno letti alcuni brani della corrispondenza privata e alcune interviste. Le voci di Beatrice Carrai e Francesco Testi interpreteranno la corrispondenza privata dei due grandi artisti con l'accompagnamento musicale di Valeria Marsheva al flauto e Antonello D’Onofrio al pianoforte, sulle note dei più importanti brani della tradizione operistica. I biglietti possono essere acquistati alla biglietteria della Collezione Zeffirelli fino a 30 minuti prima dell’inizio del concerto, che inizierà alle 18. Nasce oggi Britney Spears nata il 2 dicembre del 1981 a McComb, Mississipi. Oggi la popstar compie 42 anni. Di recente è uscito il suo libro di memorie “The Woman in Me”, che ha venduto oltre un milione di copie negli Usa già nella prima settimana. È stato elogiato dalla critica come un resoconto avvincente della sua ascesa alla fama globale e delle sue continue lotte, inclusa la tutela che per anni ha garantito a suo padre il controllo di gran parte della sua vita, e la rivelazione dell’aborto mentre usciva con Justin Timberlake, più di 20 anni fa. Ha detto: “Penso che Dio abbia un piano per ognuno di noi, e penso che quello che sto facendo lo ha voluto lui”.