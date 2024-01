Fidanzati litigano in strada: uomo denunciato

Firenze, 1 gennaio 2024 – Lo polizia intorno a mezzanotte è intervenuta a Firenze, in via Orcagna, per la segnalazione di una aggressione in strada di un uomo a una donna.

Era, secondo ricostruzioni, la degenerazione di una lite tra una coppia di fidanzati, coetanei di 45 anni, lui pakistano, lei filippina. La squadra volanti della questura ha denunciato l'uomo per lesioni.