Lavoro nero, blitz dei finanzieri: maxi sanzione per i titolari delle attività

Lucca, 18 luglio 2023 - Sono 18 i lavoratori irregolari, completamente "in nero", intercettati dai finanziari di Lucca. Nello specifico, il gruppo di Lucca ha pianificato plurime e mirate attività ispettive che - nel tenere conto anche delle informazioni raccolte nel corso del meticoloso controllo economico del territorio - hanno permesso di individuare bar e ristoranti, prevalentemente nella città di Lucca, con specifici alert di rischio. In particolare, le fiamme gialle, intervenute presso un ristorante lucchese, gestito da un uomo di etnia cinese, hanno intervistato tutti i dipendenti e uno di essi è risultato privo di regolare contratto. Allo stesso modo, presso un bar del centro cittadino (anch'esso gestito da uomini cinesi), a seguito della documentazione acquisita e grazie alle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti, è stata accertata, in un caso, la mancanza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Ai titolari delle attività controllate sono stati, pertanto, elevati appositi verbali di accertamento e notificazione per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa (che potrà arrivare fino a 10.800 euro per ciascun lavoratore "in nero") da parte dell'Ufficio competente. Inoltre, sempre nell'ambito dei controlli, sono stati pizzicati 16 lavoratori irregolari, in quanto sono risultati non aver goduto delle ferie spettanti. In buona sostanza, è risultato che i lavoratori avevano effettuato un numero di ore di lavoro straordinario ben superiore al limite massimo previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva applicata. I rispettivi datori di lavoro, i tre, sono stati oggetto di apposite verbalizzazioni per le irregolarità riscontrate e i relativi atti sono stati trasmessi agli uffici previdenziali per le conseguenti contestazioni.