La Nazione protagonista del Festival di Sant'Ambrogio

Firenze, 25 maggio 2023 – Al Festival del quartiere di Sant'Ambrogio non poteva mancare La Nazione, la cui sede si affaccia proprio sullo storico mercato del rione.

Si parte sabato 17 giugno con La Nazione giornale aperto, due visite guidate (ore 11.30-12.30 e 17-18) su prenotazione all'interno della redazione de La Nazione per vedere come si realizza dal vivo il giornale. Per prenotarsi basta scrivere una mail [email protected] L'ingresso è consentito a un massimo di 8 partecipanti a visita.

Sempre sabato 17 giugno La Nazione - Redazione Mobile fa tappa con l'auto brandizzata, dalle 11 alle 13, nel parcheggio di Sant'Ambrogio per interviste e dirette live dal mercato direttamente con i nostri giornalisti.

E non è finita qui. Dal 29 maggio al 12 giugno chi vorrà potrà partecipare al Premio letterario Racconta la tua Sant’Ambrogio e inviare un elaborato inedito (lunghezza fino a 2.400 battute spazi inclusi) per raccontare storia, fatti e protagonisti del quartiere. Sarà un modo per dare vita ai personaggi, ai negozi, ai mercati, agli umori e ai sentimenti di una porzione di città così viva e vivace. Potranno essere illustrati ricordi personali, fatti ed eventi del passato e del presente ma si potrà anche illustrare come immaginiamo che il quartiere sarà nei prossimi decenni o come vorremmo che fosse nel futuro. La redazione de La Nazione premierà alcuni racconti pubblicandoli sulle pagine web/social del giornale e consegnerà al vincitore del Premio una targa de La Nazione durante la serata di sabato 17 Giugno. Il testo vincitore sarà pubblicato anche sull'edizione cartacea.