La Molinense in campo con un segno rosso sul volto antiviolenza

La Molinense

Firenze, 19 febbraio 2023 - Non solo in Serie A, ma in ogni partita in programma questo fine settimana, a partire dai campionati del settore giovanile e scolastico, gli arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso simbolo della campagna #unrossoallaviolenza.



L'allargamento dell'iniziativa anche a livello territoriale è stato voluto dal vice presidente dell'Associazione italiana arbitri, Duccio Baglioni, insieme al comitato nazionale, ed ha trovato il pieno accoglimento da parte della Federazione italiana giuoco calcio. Il segno rosso sul volto è un simbolo anti violenza universale, sia che questa sia contro le donne che nelle forme di qualunque genere, di bullismo o razziale. E anche la Molinense ha voluto esprimere solidarietà all’Associazione Italiana Arbitri aderendo all’iniziativa. #NoAllaViolenza #RossoAChiTocca.

Maurizio Costanzo