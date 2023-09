"Io, aggredita in pieno giorno allo sportello del bancomat"

Bagno a Ripoli, 8 settembre 2023 - Viene aggredita allo sportello del bancomat ma riesce a fare arrestare il malvivente.

Nel corso della mattinata di ieri, verso le 12.40, nella frazione di Grassina, per la precisione in via di Tizzano, una donna di 49 anni è stata aggredita al bancomat dell’Ufficio postale da uno straniero.

"Un uomo all'improvviso mi ha afferrato per il collo e ha cominciato a urlare in francese frasi del tipo "dammi i soldi" poi mi ha strappato con violenza la carta. Io ho cominciato a urlare e, da sola senza che nessuno intervenisse in mio aiuto, sono riuscita a divincolarmi e a riprendermi il bancomat" racconta la vittima. Secondo quanto raccontato dalla donna, l'uomo era già all'esterno dell'ufficio postale quando lei è entrata. "Aveva un berretto di lana e un cappotto – prosegue – mi è sembrato un tipo molto strano. Però è assurdo che in pieno giorno si verifichino episodi del genere, credo che gli sportelli vadano messi in sicurezza. Io ho 49 anni ma se ci fosse stata una persona anziana, cosa sarebbe successo?".

La donna, dopo aver messo in fuga il ladro, è entrata all'interno dell'Ufficio postale e ha chiesto che venissero chiamati i carabinieri. I militari del Nucleo radiomobile, immediatamente giunti sul posto, effettuati i primi accertamenti ed ottenuta una descrizione dell’aggressore, sono riusciti ad individuarlo nella vicina piazza Umberto I°.

Il malfattore, alla vista dei militari, ha cercato invano di dileguarsi. Raggiunto, dopo una breve resistenza, è stato arrestato per l’ipotesi del reato di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, a causa dei graffi riportati al collo, si è recata presso l’Ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri per le cure del caso. L’arrestato, è stato trovato in possesso di un altro bancomat, frutto di un precedente furto.