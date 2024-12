Il premio I Maestri della Medicina alla professoressa Maria Elisabetta Coccia

Firenze, 31 dicembre 2024 - Si è conclusa con la premiazione dei Maestri della Medicina la tre giorni delle Giornate mediche Fiorentine, il convegno di studi organizzato con lo scopo di migliorare la qualità dell’assistenza medica, che si è tenuto al CTO dell'azienda ospedaliero universitaria di Careggi.

Il premio dell’Asiam, Associazione scientifica interdisciplinare aggiornamento medico, presieduta dal dottor Simone Mininni, è stato assegnato alla professoressa Maria Elisabetta Coccia, direttore SODc PMA – Aou Careggi e professore associato Unifi. Un'esperienza che arriva da lontano quella della professoressa Coccia. Era il 1989 quando, con altre due giovani ricercatrici, aiutò una neo mamma a mettere al mondo il suo bimbo, il primo nato in Toscana con la Pma. A luglio 2015, sempre grazie alla professoressa Coccia, è nato il primo bimbo da eterologa presso l’Ospedale di Firenze di Careggi. Si tratta della prima nascita in Toscana che si è avuta grazie alle tecniche della fecondazione eterologa, il secondo caso in Italia dopo i due gemelli nati a Roma.

ross.c.