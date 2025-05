Il 29 maggio è la Giornata mondiale del gioco: a Firenze una festa per tutti

Firenze, 29 maggio 2025 - Oggi, a partire dalle ore 18 e fino alle 23, il gioco diventa protagonista a Firenze per festeggiare la Giornata mondiale del gioco, istituita nel 1998 per affermare il diritto di giocare per i bambini - e non solo- promossa a livello internazionale dall’International Toy Library Association.

L’appuntamento, per grandi e piccini, è allo Spazio Lumen via del Guarlone 25, a ingresso gratuito. Grazie alle attività variegate e coinvolgenti proposte dalle associazioni di promozione ludica ProGioco Firenze e Ingegneria del Buon Sollazzo, il programma è capace di unire generazioni e culture diverse nel nome del gioco e del divertimento condiviso, con uno spazio dedicato all’interno del “Festone” d’inaugurazione della stagione estiva del Lumen, il laboratorio urbano e di aggregazione culturale di via del Guarlone 25, a Firenze. The Power of Play è il nome scelto per questo evento che offre un momento autentico di incontro e divertimento per tutti, gratuito e senza distinzioni di nessun genere.

Giocare è un diritto, trasversale e democratico, capace di unire bambini, giovani e anziani, persone di lingue e nazionalità diverse: tutti sono invitati a giocare insieme e mettersi alla prova in un contesto sano e inclusivo come quello che le comunità di gioco “intelligente” sanno esprimere. Il tema scelto per festeggiare questa Giornata Mondiale del Gioco è quello del “potere” del gioco che risiede nella capacità di far incontrare persone in circostanze positive e senza frontiere, mettendole a tu per tu le attraverso un linguaggio ludico universale ma declinato in decine di sfumature che raccontano culture e stili di vita, talvolta anche molto diversi tra loro.

Il programma della serata The Power of Play è interamente articolato sul “gioco giocato”, con tavoli da gioco e spazi dedicati ai giochi più significativi, tradizionali di vari paesi e nazionalità oppure conosciuti in tutto il mondo, capaci di far da ponte tra culture diverse. La partecipazione e le attività sono gratuite, nel più puro spirito della condivisione ludica; cuore dell’evento sarà la ludoteca, dove volontari e facilitatori ludici consiglieranno a ciascuno il gioco più adatto tra le decine di titoli presenti. MahJong, Go, Gioco del Sapo, Cornhole, Kubb, Mata Chola, Reversi, Shogi, Tangram, ma anche Forza4, Yathzee, Rummikub e anche giochi collaborativi, D&D e Lego: sono solo alcuni esempi, per dare idea della varietà di giochi da tavolo e di abilità proposti.

Giocare è una funzione vitale ed è diritto di tutti, il gioco è un modo piacevole per conoscere il mondo e relazionarsi con gli altri, per ampliare i propri interessi, per scoprire emozioni e coltivare la pace. Il gioco non rappresenta solo un modo per passare il tempo, ma è confronto, comprensione e rispetto delle regole, ginnastica mentale e possibilità di conoscere persone e realtà diverse per il raggiungimento di un maggior benessere, individuale e di tutti. Maurizio Costanzo