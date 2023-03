Giornata del riciclo, Accademia Italiana apre le porte a Firenze

Fashion

Firenze, 14 marzo 2023 – In occasione della Giornata mondiale del Riciclo, istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation, Accademia Italiana, scuola di alta formazione in moda, design e fotografia, apre le porte delle sedi di Firenze e Roma con un Open Day pensato in chiave “Reduce - Reuse - Recycle”. Filo conduttore, una sola materia prima da rileggere in modo creativo: la carta. Sabato 18 marzo alle ore 10 le due sedi (piazza Pitti a Firenze e piazza della Radio a Roma) accoglieranno in contemporanea un’intera giornata di workshop e laboratori in tema recycling.



Dopo una breve intro sulla Scuola, i percorsi didattici di primo e secondo livello, i rapporti con le aziende e le opportunità lavorative, i partecipanti potranno mettersi alla prova in diversi ambiti, a seconda dei propri interessi. Diversi i laboratori in programma, a partire dal tema scelto per la giornata: vecchi magazine potranno così trasformarsi in un packaging originale o in un progetto di architettura pop-up per gli aspiranti studenti di design, in accessori leggeri come l’aria per chi sogna una carriera nel mondo del gioiello, in prototipi di abiti per chi desidera un futuro nella moda. O ancora: dare vita a un progetto editoriale o una grafica innovativa per chi ambisce a fare della fotocamera o del graphic design la propria professione.



Dalle ore 13 sarà inoltre possibile partecipare ai test di ammissione di Accademia Italiana in modo gratuito (opportunità riservata esclusivamente agli iscritti all’Open Day, su prenotazione via mail a [email protected]). Nell’occasione Palazzo Temple Leader, in piazza Pitti 15 a Firenze, ospiterà inoltre una esposizione temporanea “Different Sustainable Methods”, che raccoglie idee in ambito moda sostenibile e “Green Teeth”, packaging in cartone per confezioni di spazzolini da denti 100% plastic free: esempi reali di alcuni dei percorsi di studio in Accademia Italiana e dei loro primi frutti concreti. Per partecipare a workshop, laboratori e visite guidate: https://www.accademiaitaliana.com/servizi/openday. Accademia Italiana, Istituto di Alta Formazione dalla forte vocazione internazionale con sede a Firenze e Roma, è, dal 1984, punto di riferimento nella formazione per le industrie creative della moda, del design, della comunicazione visiva e della fotografia.

