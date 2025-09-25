Il 25 settembre è la Giornata dei sogni. E in Toscana nasce la ‘camera trasparente’

Firenze, 25 settembre 2025 - Sognare non è solo un’attività onirica ma un vero e proprio allenamento per la mente. Durante la fase Rem il cervello elabora emozioni, stimola la memoria e favorisce la creatività. Non a caso molte intuizioni geniali, dalla teoria della relatività di Einstein alla melodia di Yesterday dei Beatles, sono nate proprio da un sogno. Secondo recenti studi della Sleep Foundation, le persone che coltivano i propri sogni (di notte e di giorno) sviluppano una maggiore resilienza emotiva, riducono del 32% i livelli di stress e migliorano persino la capacità di problem solving. È in questa prospettiva che la Giornata Mondiale dei Sogni, ideata dall’educatrice Ozioma Egwuonwu nel 2012, ha assunto un valore simbolico sempre più forte.

Oggi, 25 settembre, viene celebrata in oltre 30 Paesi del mondo, coinvolgendo scuole, aziende e comunità locali con eventi che ricordano a tutti l’importanza del sognare non solo come evasione, ma come motore di benessere, innovazione e cambiamento positivo. Ma in Toscana è possibile fare un'esperienza davvero unica e speciale. Sono diverse le strutture di accoglienza, soprattutto gli agriturismi, che danno agli ospiti la possibilità di dormire sotto le stelle. Una di queste strutture si trova a Vada, nel cuore della Costa degli Etruschi. Ed ecco che dormire sotto le stelle non è più soltanto un desiderio romantico, ma un’esperienza concreta che intreccia scienza, benessere e lusso sostenibile.

Addormentarsi tra ulivi e vigneti, con la Via Lattea visibile direttamente dal letto, è infatti possibile in un luogo unico, la cosiddetta Bubble Suite, una moderna capsula trasparente dotata di aria condizionata, riscaldamento e vasca idromassaggio privata. Non si tratta soltanto di comfort, ma anche di una scelta sostenibile: l’Antico Podere San Francesco ha reso la tutela dell’ambiente un elemento distintivo, trasformando il concetto di “glamping” in un equilibrio armonico tra lusso e natura. La Bubble Suite diventa così il luogo in cui sogno e realtà si fondono, trasformando una semplice notte di riposo in un ricordo indelebile per coppie, famiglie e viaggiatori curiosi. Non solo a Vada, anche al Camping Casa di Caccia a Marina di Bibbona è possibile usufruire di questa originale soluzione per trascorrere un fine settimana. Una vera e propria Sky room è situata anche nel cuore del centro storico di Carrara dove un convento del ‘700 è stato trasformato in struttura ricettiva. Mare ma anche bosco, nella provincia di Siena, così come in Casentino, si trovano diversi agriturismi dotati di Bubble room.

Del resto iI desiderio di dormire sotto le stelle accompagna l’umanità da millenni. I Greci lo consideravano un modo per avvicinarsi agli dei, mentre oggi la scienza conferma che osservare il cielo notturno stimola la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore. Dormire in questo gioiello di camera dalle pareti trasparenti immersa nel verde delle colline toscane dove riposare ammirando le stelle, senza rinunciare al comfort, significa concedersi un’esperienza che unisce emozione, natura e innovazione. E in Toscana, tra le colline e il mare, ogni sogno trova la sua cornice perfetta.