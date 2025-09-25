Un campetto da basket per il parco Ilaria Alpi

Playground a Badia a Settimo, aperto il campetto di basket al parco Ilaria Alpi. L’intervento rientra in un progetto complessivo dell’amministrazione comunale di Scandicci di valorizzazione delle aree pubbliche per ridare nuova vita agli spazi e renderli più vivibili, belli e sicuri. A fare le spese di questa nuova realizzazione è stata la fontana del parco, ma aveva smesso di funzionare ormai da anni. Per realizzare il campo da basket al Parco Ilaria Alpi è stata impiegata una pavimentazione industriale in cls con finitura al quarzo colorato di rosso. La struttura è delimitata su tre lati da una recinzione e da una rete metallica.

"Lo sport all’aria aperta è uno dei modi più semplici e accessibili per promuovere il benessere, l’inclusione e la socialità – ha detto l’assessore allo Sport Salvatore Saltarello – gli interventi che abbiamo realizzato, dal nuovo campo da street basket nel Parco Ilaria Alpi, alle porte da calcio e alla rete parapalloni in via Torricelli, fino alle attrezzature per l’attività fisica nell’anello di San Giusto, vanno esattamente in questa direzione e proseguiranno nei prossimi mesi proprio in un’ottica di sport diffuso, che interessa tutto il territorio scandiccese. L’obiettivo è rendere le aree verdi più fruibili e sicure, incoraggiando i cittadini a vivere lo spazio pubblico come luogo di incontro, gioco e movimento".

Nel provare a ripartire con gli impianti sportivi, in modo da sostenere le società professionistiche, Scandicci punta anche sullo sport per tutti, anche grazie a manifestazioni come la Festa dello Sport e le Olimpiadi di San Giusto dello scorso fine settimana.