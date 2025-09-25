La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sostanza cancerogenaChiudono negozi storiciStadio dei PiniFunerale BazzaniAffari Tuoi
Acquista il giornale
CronacaUn campetto da basket per il parco Ilaria Alpi
25 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Un campetto da basket per il parco Ilaria Alpi

Un campetto da basket per il parco Ilaria Alpi

Playground a Badia a Settimo, aperto il campetto di basket al parco Ilaria Alpi. L’intervento rientra in un progetto complessivo...

A Badia a Settimo inaugurato il campetto di basket all’interno del parco dedicato a Ilaria Alpi (foto Germogli)

A Badia a Settimo inaugurato il campetto di basket all’interno del parco dedicato a Ilaria Alpi (foto Germogli)

Per approfondire:

Playground a Badia a Settimo, aperto il campetto di basket al parco Ilaria Alpi. L’intervento rientra in un progetto complessivo dell’amministrazione comunale di Scandicci di valorizzazione delle aree pubbliche per ridare nuova vita agli spazi e renderli più vivibili, belli e sicuri. A fare le spese di questa nuova realizzazione è stata la fontana del parco, ma aveva smesso di funzionare ormai da anni. Per realizzare il campo da basket al Parco Ilaria Alpi è stata impiegata una pavimentazione industriale in cls con finitura al quarzo colorato di rosso. La struttura è delimitata su tre lati da una recinzione e da una rete metallica.

"Lo sport all’aria aperta è uno dei modi più semplici e accessibili per promuovere il benessere, l’inclusione e la socialità – ha detto l’assessore allo Sport Salvatore Saltarello – gli interventi che abbiamo realizzato, dal nuovo campo da street basket nel Parco Ilaria Alpi, alle porte da calcio e alla rete parapalloni in via Torricelli, fino alle attrezzature per l’attività fisica nell’anello di San Giusto, vanno esattamente in questa direzione e proseguiranno nei prossimi mesi proprio in un’ottica di sport diffuso, che interessa tutto il territorio scandiccese. L’obiettivo è rendere le aree verdi più fruibili e sicure, incoraggiando i cittadini a vivere lo spazio pubblico come luogo di incontro, gioco e movimento".

Nel provare a ripartire con gli impianti sportivi, in modo da sostenere le società professionistiche, Scandicci punta anche sullo sport per tutti, anche grazie a manifestazioni come la Festa dello Sport e le Olimpiadi di San Giusto dello scorso fine settimana.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata