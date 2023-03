11 marzo 1818, esce Frankenstein: sapete che ispirò il pacemaker?

Frankenstein (foto Ansa)

Firenze, 11 marzo 2023 - Era l’11 marzo del 1818 quando Mary Shelley pubblicò un romanzo che avrebbe fatto storia: "Frankenstein o il moderno Prometeo". Poco nota, ma molto curiosa, è la sua genesi: venne scritto in virtù di un evento eccezionale di carattere climatico. “L’anno senza estate” che ispirò il romanzo Era successo che nel 1815 in Indonesia il vulcano Tambora aveva dato luogo ad una delle più grandi eruzioni che la storia ricordi, e l’eccezionale quantità di polveri disperse nell’atmosfera si diffusero anche negli anni successivi nell’atmosfera, tanto da impedire in tutto il mondo ai raggi solari di raggiungere la Terra. Ovunque pioveva e nevicava sempre, e durante questa breve ma intensa era glaciale capitò che ci fu scarsità di grano come di uva, sempre più animali vennero macellati perché scarseggiava il foraggio per sfamarli, ed esaurite le scorte di carne la popolazione cominciò a mangiare anche il muschio. Nel 1816 Mary Shelley alloggiava in una casa di lord Byron sul lago di Ginevra, ma non potendo mai uscire per il cattivo tempo, si sfidò con altri letterati nella scrittura di racconti tenebrosi ispirati dall’atmosfera lugubre. Si dice che dopo un brutto sogno diede alla luce...