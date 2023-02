Firenze, ubriaco dà in escandescenze e aggredisce un barista. Bloccato dai carabinieri

Carabinieri (foto d'archivio)

Firenze, 28 febbraio 2023 – Pomeriggio movimentato in Borgo la Croce, nel centro di Firenze: un 39enne ubriaco ha dato in escandescenze portando scompiglio e aggredendo un barista. Nella serata di lunedì 27 febbraio, dopo una richiesta pervenuta al numero unico di emergenza 112, una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri è stata inviata in Borgo la Croce presso un bar per un uomo molesto.

Il richiedente aiuto aveva una mano sanguinante e un bernoccolo sulla fronte e ha riferito di aver riportato queste ferite durante una lite avuta con un cliente che lo ha colpito alla testa lanciandogli un tavolino. Acquisita la descrizione dell'uomo, i militari si sono messi sulle sue tracce e sempre in Borgo La Croce sono stati allertati anche da alcuni passanti i quali hanno riferito che all'interno di un palazzo si sentivano urla e colpi fortissimi. I carabinieri una volta saliti al terzo piano hanno visto il 39enne colpire ripetutamente con calci furibondi una porta in legno di un appartamento. I militari hanno cercato di calmare l'uomo che di tutta risposta ha tentato di aggredirli, costringendoli per la sua stessa incolumità, dato che era pericoloso per se e per gli altri, a bloccarlo utilizzando la pistola ad impulsi elettrici. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha provveduto, relativamente al suo stato di agitazione psicofisica per assunzione di alcol, alle cure del caso. Dopo le operazioni di identificazione, l'uomo è stato denunciato per i reati di resistenza, lesioni e insolvenza fraudolenta.