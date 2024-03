Firenze, torna l’uovo sospeso Ant per una Pasqua solidale

Firenze, 11 marzo 2024 - Torna l’Uovo Sospeso di Fondazione Ant, il progetto - ispirato al famoso caffè sospeso napoletano - che dà la possibilità a tante persone (aziende e privati) di donare raddoppiando la solidarietà. Oltre ai tradizionali prodotti pasquali, uova e colombe, che si potranno ordinare sul sito ant.it e trovare sui banchetti gestiti dai Volontari in tutta la Toscana, con un’offerta minima di 16 euro sarà possibile donare infatti un uovo di cioccolato da 500 gr. al latte o fondente a persone in condizioni di disagio economico e sociale e contemporaneamente contribuire a sostenere l’assistenza medico-specialistica Ant ai malati di tumore.

Il progetto pensato da Ant, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Firenze, ha coinvolto due importanti realtà benefiche locali che saranno le destinatarie delle uova scelte e donate dai cittadini: la Cooperativa Sociale il Sicomoro e la Rete Sociale Fori Mercato. L’iniziativa prevede che siano destinatarie delle Uova donate 5 case di accoglienza del Sicomoro, un’oasi educativa a Firenze per aiutare bambini, ragazzi e madri in difficoltà a combattere il loro disagio sociale, psicologico, educativo o familiare. Altre uova andranno invece a sostenere Fori Mercato, un progetto sociale e collettivo improntato al mutualismo e all’aiuto in comunità con l’obiettivo di costruire una comunità solidale, un luogo dove è possibile autoprodursi gran parte di ciò che serve per vivere.

Le uova di Ant saranno donate a 70 famiglie (150 adulti e 90 minori) in condizioni di disagio economico e sociale, all'interno dei pacchi alimentari che ogni mese vengono preparati e distribuiti dai loro volontari. Grande soddisfazione è stata espressa da Simone Martini, Delegato fiorentino di Fondazione Ant: "Voglio ringraziare personalmente tutte le associazioni fiorentine che collaboreranno con Ant a questo importante progetto che abbiamo deciso di ripetere per il quarto anno consecutivo proprio in ragione della pesante crisi economica che stiamo attraversando. Avere al nostro fianco a Firenze istituzioni importanti come Coopertiva Il Sicomoro e Rete Fori Mercato, ci riempie di orgoglio e siamo lieti di essere riusciti a mantenere questa importante sinergia che ci permetterà di donare un po’ di felicità a tante persone. Ringrazio naturalmente anche tutte le persone che sceglieranno di donare le uova di Ant ai più bisognosi. Credo fermamente che, in questo periodo di grande instabilità sociale, economica e politica nel mondo, fare rete fra tante realtà diverse del Terzo Settore non sia solo auspicabile ma anche assolutamente necessario”.

“Con l'arrivo della Pasqua torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà di Ant - ha detto l'assessore a Welfare Sara Funaro - che quest'anno donerà le uova di Pasqua ai bambini meno fortunati seguiti dalla cooperativa Il Sicomoro, e alle 70 famiglie socialmente ed economicamente fragili seguite dalla Rete Fori Mercato. Iniziative come questa sono belle perché regalano sorrisi alle persone più in difficoltà: quando un bambino ricevere un uovo di cioccolato è un bel momento; la sua felicità è anche la nostra". "Ant è una grande risorsa per la nostra comunità - ha continuato Funaro - perché porta avanti un lavoro importante al fianco dei malati di tumore, raggiungendoli direttamente nelle loro case, e dei loro familiari. Ant è per loro un punto di riferimento nel settore della cura, ma anche della prevenzione oncologica, della ricerca, dello sviluppo e della formazione. Come Comune collaboriamo da tempo con Ant e crediamo che questa collaborazione sia fondamentale". Maurizio Costanzo