Firenze, torna “Apriti Cinema”: l'arena estiva sotto le stelle agli Uffizi

Firenze, 19 giugno 2023 - Sta per tornare “Apriti Cinema”, l'atteso appuntamento sotto le stelle al Cortile degli Uffizi, che dal 26 giugno al 7 agosto, ogni sera alle 21.45, (a ingresso libero, fino ad esaurimento posti) propone al pubblico italiano e internazionale un film in lingua originale, sottotitolato in italiano (e in alcuni casi anche in inglese).

L’iniziativa, inserita nel cartellone dell'Estate Fiorentina del Comune di Firenze, è organizzato dall'associazione Quelli dell'Alfieri, con la programmazione a cura del cinema la Compagnia - Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione e con il sostegno delle Gallerie degli Uffizi. Cuore pulsante della programmazione, i titoli proposti dai festival internazionali della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, dal Florence Korea Film Fest, dal festival del cinema latino-americano Entre Dos Mundos e dal festival incentrato sulla valorizzazione del cortometraggio, Sentiero Film Factory. A comporre il cartellone di “Apriti Cinema” 2023, tanti eventi speciali come le serate dedicate alla grande arte, a cura delle Gallerie degli Uffizi che partono il 29 giugno con il documentario The Ideal Museum. Renaissance Rediscovered, incentrato sulla storia delle opere d'arte danneggiate in tempo di guerra più di settant'anni fa e riportate oggi a nuova vita.

Ma anche “Zeffirelli 100”, in occasione del centenario dalla nascita del maestro del cinema e del teatro italiani a cui saranno dedicati i giovedì sera. Tra i titoli in programma i suoi maggiori successi come La Bisbetica Domata (13 luglio) e Giulietta e Romeo (20 luglio) insieme ai suoi film-opera, come Otello (3 agosto) e La Traviata (27 luglio). Ogni film sarà anticipato dal corto Franco Zeffirelli, di Matteo Mascotto e Matteo Cichero, prodotto dalla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus, con la supervisione alla regia di Pippo Zeffirelli.

Non mancherà l’omaggio ad Anna Magnani, nel cinquantenario dalla scomparsa (2 luglio); la performance dal vivo, per non dimenticare la Strage dei Georgofili (22 luglio); il documentario per riscoprire il genio di Margherita Hack, in collaborazione con il Museo Galileo (15 luglio); l’omaggio alla grande soprano Maria Callas, in collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (9 luglio). Tra i più importanti ospiti annunciati, la regista di fama internazionale, Alice Rohrwacher, invitata dal Festival dei Popoli, i registi italiani Samuele Rossi, Alessandro Capitani, Carolina Cavalli, Roberto Dassoni, Alberto Utrera e il videoartista Antonello Matarazzo.