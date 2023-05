Firenze, parte l’estate in Manifattura Tabacchi tra musica, cinema ed eventi

Firenze, 30 maggio 2023 – Dal 31 maggio al 30 settembre è estate in Manifattura Tabacchi. Per quattro mesi, la programmazione di eventi tra musica live, arte, cinema, laboratori per bambini, food&drinks, moda e lifestyle, books&talks e festival animerà gli spazi della Factory, le aree del boulevard e il Giardino della Ciminiera. La proposta estiva è realizzata in collaborazione con le diverse realtà del territorio e la community di Manifattura: negozi, bar, ristoranti e atelier che danno vita ad un nuovo centro d’incontro e di scambio ispirato alle botteghe che un tempo fiorivano intorno alle piazze della città. Sarà la musica ad inaugurare ufficialmente l’estate di Manifattura Tabacchi con il primo appuntamento di Italia Tosta, rassegna dedicata alla ricerca musicale contemporanea curata da Stefano Giuri e Giacomo Laser. L’appuntamento è per mercoledì 31 maggio, dalle 21, con la musica elettronica di Enea Pascal e Ivreatronic, etichetta che unisce produttori, dj’s e musicisti. Giovedì 1 giugno, dalle ore 22, l’edificio B11 della Factory ospita la tappa del tour “Crystal Vision” del producer inglese Nathan Fake. Torna inoltre la rassegna LoudLift Live, a cura di Matteo Gioli (designer e fondatore del brand Superduper), che anche per l’estate 2023 ha selezionato per la community alcuni degli artisti più affermati della scena folk e americana indipendente: la prima data in programma è fissata per il 13 giugno, alle 19.30, con Piers Faccini, musicista e cantautore folk. Venerdì 16 giugno dalle 22 appuntamento con Pantha du Prince, storico producer della scena elettronica tedesca, che con la sua ultima svolta lascia la techno alle spalle per dar spazio alla natura come focus nelle sue nuove produzioni. Manifattura Tabacchi rinnova inoltre la collaborazione con Lattexplus con due serate esclusive: venerdì 9 giugno conCourtesy, Gabrielle Kwarteng e Speaking Minds e venerdì 30 giugno con Chaos in the Cbd e Danee. Venerdì 23 giugno, Disco Stupenda vede come protagonisti il funk, il rap e la trance music, con esibizioni live di Pino D’Angiò e Daniel Monaco.

Nasce infine una nuova collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, presente tutta l’estate con concerti (primo appuntamento il 10 giugno alle 17 con il concerto-spettacolo della fiaba musicale “Piccolo blu piccolo giallo”).

Tra i tanti appuntamenti, fino al 18 giugno gli spazi del B11 ospitano l’esposizione dedicata all’artista estone Katja Novitskova realizzata in occasione della mostra di Fondazione Palazzo Strozzi Reaching for the Stars. Torna il Cinema in Manifattura Tabacchi, a cura di Fondazione Stensen, con una nuova location: l’arena en plein air sarà infatti allestita nella Maker Street.

Dal 19 giugno e per tutta l’estate saranno attivi i centri estivi per bambini con i laboratori artistici a cura di Onouka, attività legate al mondo dello skateboard con Fortezza Crew e laboratori di teatro, musica e danza con Il paracadute di Icaro. Divers gli appuntamenti nella settimana in cui Firenze diventa capitale della moda con Pitti Immagine Uomo. E poi presentazione di libri e buon cibo. La stagione dei festival inizia a settembre con il Florence Folks Festival e Fabbrica Europa. Il mese si concluderà con la V edizione di Many Possible Cities, festival della rigenerazione urbana di Manifattura Tabacchi, co-prodotto con Lama Impresa Sociale e main supporter Fondazione CR Firenze. Maurizio Costanzo