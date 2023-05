Firenze, la mostra mercato Artefacendo sbarca in piazza dei Ciompi

Firenze, 4 maggio 2023 - Artefacendo, la mostra mercato dedicata da Cna al meglio dell’artigianato artistico, sabato 6 e domenica 7 maggio torna nella consueta location di piazza dei Ciompi a Firenze (ore 10-20).

Un’occasione per valorizzare e promuovere il meglio dell’artigianato artistico, della moda e del complemento d’arredo. Sarà infatti possibile ammirare ed acquistare il “vero fatto a mano a chilometro zero”: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, oggetti d’arte, dipinti.

Produzioni artigiane originali realizzate con lavorazioni specifiche da 21 botteghe. Oggetti vari, per tutti i gusti, sempre di altissima qualità e al 100% italiani. Artefacendo è organizzata da Cna, con il patrocinio del Comune di Firenze e il sostegno di Enegan. Per gli artigiani in mostra: www.firenze.cna.it.

Maurizio Costanzo