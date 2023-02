Firenze, Its assegna i riconoscimenti ai suoi talenti

Studenti

Firenze, 23 febbraio 2022 – Dagli innovativi sistemi di comunicazione veicolare per pubblica sicurezza e servizi di emergenza, agli strumenti per il controllo dei flussi di carburante per impianti di industrie energetiche, fino alle soluzioni per gestire ordini interni di un’azienda aerospaziale. Sono alcuni dei progetti ai quali hanno lavorato i nuovi diplomati dei corsi di meccatronica, progettazione di macchine industriali e sistemi informatici di Its Prime, la prima ed unica Technology Academy politecnica toscana, che organizza percorsi formativi biennali post diploma, che spalancano ai giovani le porte del mondo del lavoro in tempi brevi.



La consegna degli attestati è prevista per venerdì 24 febbraio, alle 14,30, al Baker Hughes Florence Learning Center, alla presenza dell’assessora all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Alessandra Nardini, del Presidente di Baker Hughes - Nuovo Pignone, Paolo Noccioni e della Presidente di ITS Prime, Ludovica Fiaschi. Quest’anno la Fondazione Prime consegnerà 64 diplomi ad altrettanti studenti, che hanno già trovato un’occupazione stabile nelle aziende del territorio. Merito soprattutto della capacità di ITS Prime di saper collegare il mondo aziendale con quello formativo, intercettando i bisogni delle aziende e proponendo percorsi realizzati in stretta collaborazione con loro. Non è un caso, quindi, che il tasso di occupazione degli studenti che trovano lavoro entro 6 mesi dal diploma sfiori il 93%, con picchi del 98% per alcuni settori.



“I dati, anche in questo caso, ci confermano l'importanza degli Istituti Tecnologici Superiori e gli ottimi risultati in termini occupazionali di Prime - spiega l'assessora a istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini -. La consegna dei diplomi non segna solo la conclusione di un percorso formativo, ma soprattutto l'avvio di un'esperienza lavorativa di qualità. È proprio questo il punto di forza degli ITS Academy: collegare più saldamente formazione e lavoro, aiutarci a superare il mismatch che ancora oggi esiste tra domanda e offerta, formare tecnici altamente specializzati richiesti dal tessuto economico-produttivo del territorio. Attualmente in Toscana sono attive 9 Fondazioni ITS, ognuna in un'area tecnologica di riferimento, che mettono in campo un’offerta formativa di carattere regionale. Come Regione Toscana, in questa legislatura, stiamo valorizzando il sistema ITS toscano, sostenendolo con importanti risorse e puntando su un orientamento all'interno delle scuole che faccia conoscere questi percorsi e ne indichi i punti di forza. L'obiettivo è quello di favorire occupazione di qualità e garantire alle aziende figure adeguatamente formate per innovarsi ed affrontare le transizioni che abbiamo di fronte”.



“I nostri Corsi, altamente professionalizzanti e molto verticali sui settori di interesse, rappresentano un’ottima base di partenza per il futuro professionale dei nostri studenti – spiega la presidente di Its Prime, Ludovica Fiaschi. – Lo dimostra il numero di ragazzi che trova lavoro già a poche settimane dal diploma, in alcuni casi addirittura prima del suo conseguimento. Il segreto è una grande azione di sistema di tutti i soggetti coinvolti e la capacità di dialogo tra il mondo della formazione e quello delle imprese. I nostri programmi didattici, progettati in sinergia con le aziende, riescono formare i professionisti richiesti dal mercato del lavoro nel prossimo futuro, definendo al tempo stesso il miglior percorso educativo per gli studenti. Questo paradigma è vincente come testimoniano i nostri studenti che venerdì riceveranno il diploma e che sono già tutti stabilmente occupati, con professioni coerenti rispetto al percorso di studi svolto”.







