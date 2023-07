Firenze, concerto nella Basilica di Santa Croce inaugura il festival Brass

Firenze, 23 luglio 2023 - Lunedì 24 luglio, alle ore 21, la Basilica di Santa Croce (entrata laterale da Largo Bargellini), ospita il primo concerto del XXIV Festival internazionale Italian Brass Week, titolato Breath of Light in Brass. Il concerto è realizzato in collaborazione con l'Opera di Santa Croce, gli organizzatori ringraziano la Direzione Central degli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, in qualità di Soggetto proprietario. Un respiro di Luce sarà quello che attraverserà le navate della Basilica, un luogo unico e custode di un immenso patrimonio artistico, fra sepolcri e memorie. Accolti dal Monumento a Dante che si erge mestoso nell'omonima Piazza fiorentina, i solisti del festival daranno voce ai loro strumenti ricalcando la magnificienza del 'Pantheon delle Glorie Italiane'. Un luminoso respiro cosmico con le stelle del firmamento Brass, accompagnati all'organo dal Maestro Andrea Severi, in un viaggio musicale attraverso i grandi classiciper celebrare il Pantheon delle Glorie Italiane, la francescana Basilica, nel 580esimo anniversario dalla sua Consacrazione, avvenuta nell'Epifania del 1443 con Papa Eugenio IV. Ecco chi saranno i protagonisti della serata: Rex Richardson, solista internazionale, docente della Virginia Commonwealth University, del Royal Northen College of Music e artista Yamaha; Omar Tomasoni, prima tromba solista della Royal Concertgebouw Orchestra, membro dell'Italian Wonderbrass, docente del Conservatorio di Amsterdam e artista Yamaha; Andrea Dell'Ira già prima tromba dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e docente dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 'Rinaldo Franci' di Siena; Jorg Bruckner, primo corno della Munich Philharmonic e docente della Franz Liszt University in Weimar; Olivier Darbellay, primo corno della Bern Symphony Orchestra, docente delle Hochschule für Musik in Lucerna e in Losanna; Zoltan Kiss, solista internazionale, docente del Royal Northern College of Music di Manchester e membro dei Mnozil Brass; Lito Fontana, solista internazionale e docente della Hochschule für Musik di Hall; Ryunosuke (Pepe) Abe, solista e docente internazionale, direttore della Brass Band 'Camellia' e artista Adams, nella doppia veste di trombonista e suonatore di euphonium; Mario Barsotti, tuba solista dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e docente della Scuola di Musica di Fiesole; Gianluca Grosso, tuba solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma e Sérgio Carolino, tuba solista dell'Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, direttore artistico di Gravissimo! - Alcobaca International Low Brass Festival e docente presso la facoltà di Arti musicali dell'Università di Madrid. Insieme agli Ottoni il percussionista Filippo Lattanzi, solista internazionale. I solisti condivideranno con il pubblico presente le più prestigiose pagine del repertorio cameristico fiorentino ed italiano, legandosi ai capolavori artistici, pittorici e scultorei, che la Basilica custodisce, dai barocchi europei ed italiani Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello fino al settecentesco salisburghese Wolfgang Amadeus Mozart. Ingresso libero e gratuito. Per info ed aggiornamenti www.italianbrass.com Maurizio Costanzo