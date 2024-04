Firenze, carabiniere in vacanza sventa un furto d’auto in Sicilia

Firenze, 1 aprile 2024 – Poteva trasformarsi in un vero incubo la vacanza in Sicilia per due turisti. Se non fosse stato per un maresciallo dei Carabinieri fuori servizio, che si trovava con la fidanzata anche lui in vacanza in Sicilia, che ha sventato un tentativo di furto d'auto a Catania. Il militare, che lavora a Firenze, stava passeggiando con la compagna sul lungomare del capoluogo etneo quando ha visto un uomo armeggiare con un cacciavite sulla portiera di una Fiat 500 parcheggiata vicino alla spiaggia libera. A quel punto ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dell'Arma catanese, che ha disposto l'invio di alcuni equipaggi del Nucleo Radiomobile come supporto. Le gazzelle sono arrivate in una manciata di minuti e mentre un equipaggio, assieme al maresciallo, ha provveduto a bloccare il malfattore, un pregiudicato catanese di 33 anni, un'altra pattuglia ha accertato che l'utilitaria era stata presa a noleggio da una coppia di turisti polacchi che si stava godendo il clima mite, passeggiando sulla spiaggia. L'uomo, che è stato perquisito, aveva con sè arnesi da scasso ed è stato arrestato per "tentato furto aggravato" e "possesso ingiustificato di grimaldelli". I due turisti, invece, hanno potuto concludere serenamente la vacanza siciliana. Maurizio Costanzo