Firenze, caldo record: i volontari portano a casa la spesa alle persone fragili

Firenze, 20 luglio 2023 - Quando li vedono arrivare in casa, gli anziani li chiamano gli angeli del quartiere. Sono i volontari del Comitato Cittadini per Firenze che ogni giorno offrono un aiuto concreto alle persone anziane o disabili, provvedendo alla consegna gratuita a domicilio della spesa. Un servizio diventato preziosissimo in questo periodo di caldo intenso. Ecco perché il Comitato ha deciso di strutturare l'attività, che fino ad oggi si è svolta su segnalazione, e oltre alla spesa, si è reso disponibile a pagare le bollette e a sbrigare le varie commissioni che comportano la necessità di uscire fuori casa in un orario a rischio. Si chiama la Settimana della solidarietà l'iniziativa con cui i residenti più giovani del rione che fanno parte del Comitato Cittadini per Firenze si mettono a disposizione dei più fragili. Dal 24 luglio al 30 luglio chi vorrà potrà affidarsi agli angeli del quartiere ed evitare così eventuali colpi di calore.

Per usufruire del servizio gratuito basta chiamare il numero 392 43 54905. "Sono sempre di più le richieste di persone sole e anziane che hanno bisogno di aiuto, per questo abbiamo deciso di strutturare il servizio e coinvolgere tutti i nostri associati. Ora partiamo con la prima settimana ma ci attiveremo anche per il mese di agosto" sottolinea il presidente Simone Scavullo. Il comitato già durante il periodo dell'emergenza sanitaria si era messo a disposizione per portare la spesa a domicilio alle persone fragili ma si era anche attivato per dare una mano agli amici a quattro zampe di persone che avevano contratto il covid e aveva messo a disposizione le proprie sarte di tutti coloro che avevano necessità di una mascherina.

Rossella Conte