Buon compleanno Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti compie 25 anni

Firenze, 13 dicembre 2023 – Un suo disegno a fumetti fa capolino su Instagram accompagnato da poche parole “What’s up, I’m 25” per annunciare il suo compleanno. Al post di Teresa Cherubini, non solo figlia di Jovanotti ma soprattutto giovane fumettista e illustratrice, che oggi compie 25 anni, sono subito piovuti tanti messaggi di auguri.

Uno speciale è arrivato da babbo Lorenzo, che su Facebook ha postato varie foto insieme al Jova Beach Party. Le ha dedicato parole d'amore accompagnate da 25 cuori a emoticon.

“ Buon Compleanno Teresa #25 – scrive Jovanotti - è sempre per te il 13 dicembre, e anche tutti gli altri miei giorni e della mamma Fra, per te cara, nostra, meravigliosa, talentuosa, libera, forte, tenera, unica, magica Teresina”.

Un compleanno che arriva a pochi giorni di distanza dell’uscita in libreria del libro “La luce nei tuoi occhi - Il racconto del Jova Beach Party (foto di Michele Lugaresi, edizione Mondadori). Nel suo personalissimo diario a fumetti Teresa ha raccontato la sua estate al Jova Beach Party, gli artisti, lo staff, i genitori e sé stessa.

Un 25esimo compleanno che arriva dopo la battaglia contro una malattia, il linfoma di Hodgkin, che la ragazza ha dovuto affrontare a 23 anni. Una lotta vissuta da Teresa in silenzio e col massimo riserbo, fino a quando è arrivato l’annuncio, pieno di felicità, che la malattia era finalmente stata sconfitta.

Con queste parole Teresa aveva parlato della sua malattia: “Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si é ingrossato un linfonodo sono il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure. In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano”.

La chemio non le aveva fatto cadere i capelli del tutto: “Ma dopo l’ultimo trattamento – aveva scritto Teresa - ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio. Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché dal 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita”. Ora che la malattia è solo un ricordo, per Teresa è tempo di festeggiare il suo 25esimo compleanno, inondata dai messaggi di affetto sui social di chi le augura ogni bene. “Meravigliosa creatura, che la vita ti sorrida sempre”, scrive Carmen. “Bellissima e fortissima ragazza” scrive Michela, “semplicemente splendida” le fa eco Antonia. E Silvia: “Meravigliosa, che Dio ti benedica sempre”.