Fiamme in piazza Tasso: a fuoco la cappa di aspirazione di un ristorante

Firenze, 31 marzo 2023 – Quando si sono svegliati e hanno aperto le proprie finestre, la colonna di fumo non ha lasciato spazi all'immaginazione. La cappa di aspirazione di un ristorante di piazza Tasso, nel quartiere dell'Oltrarno, era andata a fuoco. Così sono immediatamente intervenuti, intorno alle 7.45 di questa mattina, i vigili del fuoco i quali dopo aver effettuato lo spegnimento della cappa di aspirazione hanno verificato anche la sicurezza della canna fumaria. Le operazioni di spegnimento sono durate un'ora. Sul posto anche la polizia municipale per dirottare il traffico stradale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.