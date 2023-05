Fi-Pi-Li incidente a Lastra a Signa: scontro tra due auto, una si ribalta

Firenze, 18 maggio 2023 - Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina, 18 maggio, sulla Fi-Pi-Li all'altezza dell'ingresso di Lastra a Signa, in direzione Firenze. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 8 e 40. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due autovetture, di cui una ribaltata. Una persona è stata portata in ambulanza in ospedale. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza una delle due auto dotata di impianto a gas. Le operazioni hanno richiesto la chiusura del traffico per circa mezz'ora per consentire le operazioni di soccorso, ma dalle 9.15 la circolazione sul tratto di strada è regolarmente ripresa.

