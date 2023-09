Toscana, 1,5 milioni ai professionisti per i voucher formativi

Firenze, 19 settembre 2023 - Risorse per 1,5 milioni di euro a disposizione di libere e liberi professionisti che vogliono rafforzare o aggiornare la propria formazione, anche attraverso scuole di specializzazione, corsi di alta formazione e master universitari. E' quanto messo a disposizione da un bando regionale per l'erogazione di voucher formativi da massimo 3mila euro, finanziato con risorse del Fondo sociale europeo+ 2021-2027 e inserito nell'ambito di GiovaniSì. C'è tempo fino alle 12 del 6 novembre per presentare domanda.

"Questa opportunità offerta ai liberi professionisti toscani conferma l'attenzione della Regione - sottolinea in una nota il presidente della Toscana Eugenio Giani - verso un mondo, quello delle professioni ordinistiche, che rappresenta in Toscana una fetta importante del mercato del lavoro. Dare ai professionisti la possibilità di accrescere e innovare il proprio bagaglio di conoscenze significa renderli più competitivi e in grado di partecipare in concreto allo sviluppo dell'economia e della società regionali". Per l'assessore regionale alla formazione, lavoro, università e ricerca Alessandra Nardini, "con questa misura vogliamo sostenere la partecipazione delle libere professioniste e dei liberi professionisti toscani a percorsi formativi finalizzati a rafforzarne ed aggiornarne le competenze professionali, migliorando così le loro prospettive di carriera lavorativa".