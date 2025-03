Rapporto taxi, a Firenze “il 90,2% delle corse arriva entro sei minuti”

Firenze, 3 marzo 2025 – Il servizio taxi italiano si conferma “un’eccellenza nel panorama europeo”. È quanto emerge dal primo rapporto comparativo tra il servizio taxi in Italia e quello nelle principali capitali europee, presentato a Roma nella sala stampa della Camera dei Deputati. L’evento, promosso da Uritaxi con il supporto delle app AppTaxi e Taxi Move, ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali e rappresentanti del settore. L’indagine, condotta nel mese di gennaio 2025 su un campione rappresentativo di utenti in Italia e in 14 capitali europee, mostra come il servizio taxi nel nostro Paese mantenga standard qualitativi elevati e un livello di soddisfazione molto positivo. L’Italia, viene spiegato, “si distingue in particolare per i tempi di attesa: l’88,5% degli utenti riceve un taxi entro 6 minuti dalla chiamata, superando la media europea dell’85,1%. Firenze si distingue con una performance ancora migliore, con il 90,2% degli utenti che riceve un taxi entro 6 minuti dalla chiamata, superando di oltre cinque punti la media europea”. La soddisfazione generale per il servizio taxi in Italia cresce dello 0,9% rispetto al 2024, superando di oltre due punti percentuali la già elevata media europea (83%). Tra gli aspetti più apprezzati dagli utenti emergono la sicurezza della corsa, la trasparenza delle tariffe e la cortesia dei conducenti, con un incremento del 6,2% rispetto all'anno precedente. Un dato lampante emerge dallo studio: l’insoddisfazione per il costo delle corse è inversamente proporzionale alla soddisfazione per la qualità del servizio: nelle città dove il gradimento per il costo è alto, sono proprio le città dove la soddisfazione per tempi di attesa, sicurezza della corsa, comfort del mezzo, gradimento generale è più bassa (Tirana, Varsavia e Atene). A livello europeo, lo studio evidenzia un netto divario tra le città del Nord e del Sud Europa. Stoccolma, Amsterdam, Vienna e Copenaghen risultano tra le più performanti, mentre Zagabria, Varsavia, Tirana e Atene registrano le performance più basse. Città come Berlino, Madrid, Parigi e Londra si posizionano a metà classifica, mentre Firenze e l’Italia nel complesso si confrontano con le realtà più competitive del Nord Europa, confermando la qualità del servizio taxi nel nostro Paese. L’uso del taxi in Italia è legato principalmente agli spostamenti di lavoro (56,9%), al raggiungimento della stazione ferroviaria (42%) e all’inefficienza dei mezzi pubblici (32,9%). La sicurezza e la cortesia dei tassisti sono tra gli aspetti più apprezzati dagli utenti: il 91,1% li considera disponibili e cortesi, mentre il 92,6% riconosce la chiarezza delle tariffe. La soddisfazione generale per il servizio taxi in Italia raggiunge l’86,4%, con Firenze, quarta, tra le città migliori in Europa.