Innovazione, incontro a Pisa su nuove opportunità di finanziamento

Pisa, 5 dicembre 2024 - 'Vincere la partita dell'innovazione'. Questo il convegno in programma il 13 dicembre alle 9.45 nella sede di Pisa della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest per scoprire in anteprima le opportunità di finanziamento a disposizione delle imprese toscane per progetti innovativi. Nel corso dell'evento Albino Caporale, direttore delle attività produttive della Regione Toscana, presenterà i nuovi bandi regionali per l'innovazione, "strumenti - si sottolinea - che rappresentano una leva fondamentale per sostenere il tuo business e trasformare le tue idee in progetti concreti; otterrai informazioni strategiche per accedere a fondi e risorse". Il dibattito proseguirà poi con un confronto sul tema della Terza missione, ovvero il trasferimento di conoscenze scientifiche, tecnologiche e culturali dal mondo accademico a quello produttivo. Al termine della mattinata saranno premiate le imprese vincitrici del premio Eco-Innovazione 2024, che hanno saputo distinguersi per il loro impegno nell'introduzione di innovazioni di prodotto o di processo e che si aggiudicano ciascuna un premio in denaro di 10mila euro. La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione da effettuare online, al sito programma e form d'iscrizione.