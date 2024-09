Gest cerca 14 autisti per la tramvia di Firenze. Come candidarsi

Firenze, 17 settembre 2024 – Un percorso di formazione per poi guidare il tram a Firenze sulle linee T1 e T2. E’ l’opportunità rivolta a 14 aspiranti autisti che saranno assunti da Gest, la società che gestisce la linea tranviaria del capoluogo toscano. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato in vista della prossima apertura della linea Vacs, che collegherà la Fortezza da basso a piazza Libertà e piazza San Marco, per la quale occorreranno nuovi conducenti.

Il percorso di formazione

Accademia è un percorso di formazione e reclutamento adottato da Gest per allargare la sua squadra di autisti. Consente di acquisire senza alcun costo le patenti di categoria superiore, D e CQC, che sono necessarie per il trasporto pubblico. Tutta la formazione quindi è gratuita, compresa l’abilitazione finale con esame ministeriale per poter condurre la tramvia di Firenze.​ Tra il 2023 e il 2024 sono state formate tre classi. Nel 2024 sono stati assunti 37 nuovi conducenti, di cui il 28% donne. Attualmente Gest ricerca 14 risorse da inserire nel percorso di formazione.

I requisiti

Per rispondere all’annuncio di lavoro occorre essere in possesso della patente B ed avere idoneità fisica e psico-attitudinale per la mansione di operatore di esercizio. Si richiedono inoltre età compresa tra i 21 e i 45 anni, disponibilità al lavoro su turni rotativi, anche notturni e festivi, motivazione e affidabilità. E’ preferibile essere in possesso del diploma di scuola superiore.

Per candidarsi cliccare qui.