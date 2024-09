Lavori di collegamento alla nuova linea. Stop alla tramvia fra Fortezza e Strozzi. Oggi cambia il servizio dopo le 21,30

Sulla linea T1 della tramvia oggi sono previste interruzioni notturne per consentire i lavori di collegamento con il nuovo tratto Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco. L’interruzione riguarda il tratto tra le fermate di Fortezza e Strozzi a partire dalle 21,30. In particolare a partire dalle 21,30 fino alla fine del turno (00,30), la linea T1 farà servizio da Villa Costanza a Scandicci, fino alla Fortezza, e da viale Strozzi al capolinea di Careggi. Non sarà pertanto servito il tratto Fortezza-Strozzi dove sarà attivo un servizio sostitutivo con i bus.