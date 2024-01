Gli hamburger di Five Guys in Toscana: ai Gigli apre nuova catena Usa

Campi Bisenzio (Firenze), 20 gennaio 2024 – Su Instagram è già partito il conto alla rovescia. Lunedì 22 gennaio apre ai Gigli il primo punto vendita toscano della catena di fast-food Five Guys.

C’è grande attesa per questo nuovo marchio statunitense che inaugura il suo ristorante dentro il grande centro commerciale conosciuto non solo da da fiorentini e pratesi ma frequentato da consumatori di un po’ tutta la Toscana.

Una nuova insegna statunitense sarà accesa dunque da lunedì. Il grande tempio dello shopping era già stato pionieri a livello regionale per altri marchi sbarcati dalle nostre parti: Kentucky Fried Chicken e Starbucks, che hanno un punto vendita ciascuno dentro il centro commerciale.

Five Guys è una catena relativamente giovani, essendo nata nel 1986. Il nome, “Cinque Ragazzi”, è dato dai cinque fratelli che hanno fondato la catena spinti dal padre Jerry Murrell.

La crescita dell’azienda negli Stati Uniti è stata costante fino allo sbarco nel resto del mondo e in Europa. Punti vendita di Five Guys sono attivi anche a Roma e Milano.

Secondo gli amanti dei fast-food, Five Guys si distingue per panini freschi con con hamburger fatti a mano. Si allarga dunque l’offerta food dei Gigli. Il ristorante aprirà al primo piano di corte lunga ai banchi del mercato centrale.

Non è il solo punto vendita di Five Guys nell’area fiorentina. Un altro ristorante aprirà in via Alamanni, nei pressi della stazione di Santa Maria novella. Un po’ come a Milano dove il punto vendita è attivo in stazione centrale.