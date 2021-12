Firenze, 10 dicembre 2021 – Cresce l'export in Italia nel periodo gennaio-settembre 2021, ma nelle regioni del Centro Italia l'aumento è più contenuto. Se infatti nelle isole, in testa la Sardegna, la crescita su base annua è del 34,5 per cento, del +21,7 per cento nel Nord ovest e del +20,2 per cento nel Nord est, il Centro si ferma al +17,3 per cento e il Sud al +10,2 per cento. A rilevarlo è l'Istat.

La Toscana contribuisce alla crescita dell'export nazionale verso i Paesi dell'Unione europea per il 17,3 per cento e per il 25,8 per cento verso i Paesi extra Ue. Il maggior contributo toscano alla crescita nazionale sono le esportazioni verso gli Stati Uniti, che nei primi nove mesi 2021 sono salite di quasi il 60 per cento.

L'analisi provinciale dell’export mostra performance positive per quasi tutte le province italiane: i contributi positivi più elevati si rilevano per Milano, Torino, Brescia, Firenze, Roma, Vicenza e Bergamo. Si segnalano le dinamiche negative di Latina, Ascoli Piceno, Rovigo e Potenza.