Concorsi, la Città Metropolitana di Firenze cerca personale informatico e amministrativo

Firenze, 2 ottobre 2024 - La Città Metropolitana di Firenze ha aperto due bandi per assumere cinque funzionari/e amministrativo-contabili e due funzionari/e informatici. Per fare domanda è necessaria una laurea e sono previste una prova scritta ed una prova orale da superare per entrare in graduatoria e quindi essere assunti nei ranghi dell’amministrazione.

Le persone interessate a partecipare alla selezione devono inviare la propria candidatura attraverso il Portale unico del reclutamento InPA al link: https://www.inpa.gov.it/

"È per noi una priorità – dichiara la Sindaca Sara Funaro - investire sul personale che ha garantito il passaggio dalla ex Provincia al nuovo ente, tra non poche difficoltà, e assumere nuove figure professionali. La Città Metropolitana ha intrapreso in questi anni un percorso di potenziamento e di servizio alle amministrazioni locali che è prezioso e che intendiamo proseguire con determinazione"

Di seguito gli elementi essenziali dei bandi:

Profilo Funzionario/a informatico/a

Titolo di studio: la laurea in informatica oppure in scienze matematiche o statistica o altre lauree equiparate, secondo la tabella presente nel bando.

Trattamento economico: 23.212,35 euro annui lordi oltre alla tredicesima mensilità ed eventuali indennità previste dal CCNL. Orari di lavoro: cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani con riconoscimento del buono pasto, per complessive 36 ore settimanali. Contratto: assunzione a tempo pieno e indeterminato. Codice per la ricerca nella banca dati InPA, sezione Bandi e avvisi: cmficodice85. Scadenza per la presentazione della domanda: 11 ottobre 2024

Profilo Funzionario/a amministrativo-contabile

Titolo di studio: laurea in Scienze dell’economia oppure in Scienze economico-aziendali o Finanza, Giurisprudenza, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni o anche Statistica oppure altre lauree equiparate, secondo la tabella presente nel bando.

Trattamento economico: 23.212,35 euro annui lordi oltre alla tredicesima mensilità ed eventuali indennità previste dal Ccnl.

Orari di lavoro: cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani con riconoscimento del buono pasto, per complessive 36 ore settimanali. Contratto: assunzione a tempo pieno e indeterminato. Codice per la ricerca nella banca dati InPA, sezione Bandi e avvisi: cmficodice86. Scadenza per la presentazione della domanda: 23 ottobre 2024