Camera di commercio Firenze, 23 imprese salvate con composizione negoziata

Firenze, 10 maggio 2025 – "Occorre diffondere nella classe imprenditoriale e nel sindacato la conoscenza della procedura, perché sia attivata tempestivamente quando ci sono segnali di difficoltà, della composizione negoziata", è "attiva presso la Camera di commercio e può aiutare le aziende ad uscire dalla crisi senza soffrire il trauma che abbiamo vissuto noi prima che arrivasse l'esperto".

Lo ha detto Benedetta Bigazzi, della famiglia che per decenni ha guidato la clinica medica Prosperius di Firenze, che a gennaio ha imboccato la via d'uscita dalla crisi aziendale grazie alla composizione negoziata, istituita dal 2021 presso la Camera di commercio e che ad oggi ha portato alla soluzione di 23 casi, mettendo in sicurezza centinaia di lavoratori e le loro famiglie. La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Codice della Crisi e dell’Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - testo coordinato)) consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria. L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Benedetta Bigazzi ha portato la propria testimonianza di imprenditrice al convegno in auditorium di Camera di commercio, nel pomeriggio su ruolo, funzioni e strategie dell'esperto nella negoziazione che la Commissione dell'Ente camerale nomina quando l'imprenditore a rischio default gli chiede aiuto. "Così l'esperto della Cciaa ha soccorso l'azienda della nostra famiglia - ha detto nel suo intervento - L'empatia e la capacità di conquistare la fiducia di proprietà e dipendenti, la pazienza nello spiegare la necessità di cambiamento e nel sollevare l'imprenditore dal senso di colpa di aver sbagliato tutto", "l'esperto che ci ha affiancato, nominato dalla Commissione ad hoc costituita presso la Camera di commercio di Firenze nell'ambito della composizione negoziata delle crisi aziendali, è stato decisivo per permetterci di affrontare con successo le difficoltà della nostra azienda".