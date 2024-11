Bernabò Bocca: “Le città del futuro siano un luogo di aggregazione sociale”

Firenze, 5 novembre 2024 - Sulle politiche per la casa “Dobbiamo sforzarci nell'immaginare le città del futuro non solo come un luogo fisico ma anche come un luogo di aggregazione sociale per i cittadini ed è questo quello in cui la Fondazione Cr Firenze già oggi si sta impegnando, con iniziative di social housing e student hotel”. Lo ha dichiarato il presidente di Fondazione Cr Firenze Bernabò Bocca, a margine dell'iniziativa 'Urbanpromo. Disegnare le città del futuro', in corso a Firenze. Bocca, a proposito di ulteriori contributi al piano casa annunciato dal Comune di Firenze, ha risposto che “bisognerà capire bene i dettagli del piano casa nazionale”.